Será que a sociedade precisa de mais médicos? Ou de mais faculdades de medicina? Essas foram algumas das perguntas que a edição desta terça-feira (12) do Zero Hora Talks buscou responder. O evento, promovido pelo jornal em parceria com o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers), debateu os desafios para a qualificação do ensino de Medicina no Estado.