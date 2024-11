Ensino Notícia

Ministério da Educação recusa três pedidos para novas faculdades de medicina em Caxias do Sul

Decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (7). Atualmente, curso está disponível na Universidade de Caxias do Sul (UCS) e no Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG).

