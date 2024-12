Região Metropolitana Notícia

Corpo de terceira mulher que morreu após comer bolo com família é velado em Canoas

Despedida de Neuza Denize Silva dos Anjos, 65 anos, ocorre no mesmo local onde foram sepultadas a filha e a irmã dela, no dia anterior. Duas pessoas seguem hospitalizadas em Torres, no Litoral Norte

