Grupo gaúcho entrega primeira fase de reforma no Banco de Olhos e prevê investir mais R$ 20 milhões

Pórtico teve de ser revitalizado. Renan Costantin / Divulgação

O jornalista Mathias Boni colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Quem for ao Hospital Banco de Olhos, na zona norte de Porto Alegre, vai perceber mudanças: as áreas no térreo para recepção de pacientes com plano de saúde e para atendimentos das redes privada e pública foram modernizadas.

A primeira etapa de revitalização, iniciada em 2023, quando o Grupo São Pietro assumiu a operação do centro de oftalmologia, teve investimento de cerca de R$ 10 milhões. Ainda inclui uma nova sala para receber pacientes que vão fazer cirurgia refrativa, procedimento capaz de eliminar a necessidade de uso de óculos.

Conforme Daniel Giaccheri, sócio-fundador do grupo, a próxima fase de reformas deve começar até junho, com mais um aporte de R$ 10 milhões. A previsão é dobrar a quantidade de leitos de internação e triplicar a área de exames e diagnósticos, além de entregar a nova fachada do Hospital Banco de Olhos. A expansão não envolve a construção de ambientes, só "readequação", garante Giaccheri.

O Grupo São Pietro prevê encerrar esta etapa até o final deste ano. Depois, segundo Luciano Zuffo, também sócio-fundador da empresa, a projeção é iniciar a fase final de revitalização, com mais R$ 10 milhões, para reacomodação da parte administrativa da instituição.

— A velocidade de inovação dentro da oftalmologia é muito grande. Requer que você sempre busque novas alternativas — diz Zuffo.

Planos para 2025

Uma das apostas da empresa para este ano, afirma o executivo, é crescer para fora do Estado com projetos de edifícios de luxo para pessoas de maior idade. O grupo faz a gestão de empreendimento em Porto Alegre neste modelo, chamado de senior living no setor imobiliário. Em parceria com a Unisinos, o São Pietro vai oferecer, a partir de abril, um curso para formação de profissionais especializados em cuidado com idosos.

— O Brasil esta envelhecendo a uma velocidade de 15% ao ano. É uma população totalmente esquecida dentro da sociedade. Queremos criar espaços para essas pessoas formarem uma comunidade e para promover saúde — complementa Zuffo.

Com previsão de instalar uma clínica focada em plástica ocular e estética no complexo do Pontal até junho, o Grupo São Pietro cresce entre 10% e 15% ao ano em quantidade de funcionários. A empresa tem cerca de 600 empregados.

*Colaborou João Pedro Cecchini

