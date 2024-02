Neste sábado (24), termina o ano letivo de 2023 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Após o período de recesso, o calendário de 2024 começa no dia 18 de março. Pela primeira vez desde 2019, a instituição prevê concluir o ano letivo no ano civil, ou seja, antes de começar o ano seguinte. A instituição projeta terminar o calendário acadêmico de 2024 no dia 21 de dezembro, conforme a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd).