Doutora em Educação pela Michigan State University, nos Estados Unidos, Maria Beatriz Moreira Luce, 75 anos, é professora titular de Política e Administração da Educação na UFRGS e docente no Mestrado Profissional em Educação da Universidade Federal do Pampa (Unipampa). É a professora mais antiga da história da Faculdade de Educação da UFRGS (Faced) e uma das primeiras pesquisadoras do campo da educação no Brasil em atividade. Após mais de 50 anos lecionando na UFRGS, ela se aposentou em 2023, quando completou a idade da aposentadoria compulsória, mas não parou de dar aulas e orientar trabalhos – segue na instituição como professora convidada. A pesquisadora vem trabalhando com temas ligados à democratização do acesso à educação e à formação de professores no país. No Ministério da Educação, foi conselheira nas câmaras de Educação Básica e de Educação Superior.