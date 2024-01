Alan Alves Brito, 45 anos, é professor do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), onde desenvolve atividades de ensino, pesquisa, gestão e divulgação científica. Nascido em Vitória da Conquista (BA), é bacharel em Física pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), mestre e doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo (USP), além de ter feito três pós-doutorados no Exterior. É autor de livros de literatura, educação e divulgação em ciências, um deles finalista do Prêmio Jabuti 2020. Em 2022, venceu o Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica, categoria Pesquisador e Escritor. O astrofísico tem trabalhado com temas voltados à evolução química de diferentes populações estelares da Via Láctea, educação e divulgação de astronomia e física, incluindo questões decoloniais, étnico-raciais, de gênero e suas intersecções nas ciências exatas.