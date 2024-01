Apesar dos avanços dos últimos anos, persiste a desigualdade na educação do país em termos raciais. No Rio Grande do Sul, o cenário é ainda mais preocupante, como mostra pesquisa do Centro de Estudos e Dados sobre Desigualdades Raciais (Cedra). Conforme levantamento feito por GZH para obter os dados do RS, em 2019, estudantes pretos e pardos alcançaram índices de desempenho no Ensino Médio semelhantes aos que brancos tinham em 2010.