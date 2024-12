Prevista para dezembro, recuperação total de escolas municipais atingidas pela enchente fica para 2025

Escola Vila Elizabeth, no bairro Sarandi, afetada pela enchente em Porto Alegre. Ian Tâmbara / Agencia RBS

Entre obras de recuperação da estrutura e instalação de equipamentos e mobília, oito escolas municipais afetadas pela enchente em Porto Alegre ainda estão sendo recuperadas e não ficarão 100% prontas neste ano. No início de dezembro, a Secretaria Municipal da Educação (Smed) chegou a prever que as unidades ficariam prontas até o final do mês.

Conforme a Smed, foram contratadas obras de reforma para as 14 escolas alagadas em maio. Das oito que ainda têm alguma pendência, três ainda não tiveram as obras concluídas, enquanto as demais estão na fase de equipagem.

Leia Mais Professores da rede estadual relatam orientação de aprovar alunos abaixo da média; Seduc nega e cita métodos de avaliação

Em obras

A escola Vila Elizabeth, no bairro Sarandi, ainda está com obras em andamento. Atualmente, a parte elétrica é instalada. Depois, ainda faltará a reforma das salas de aula e a recuperação do pátio, que foi destruído.

A escola Migrantes, no bairro São João, também ainda passa por reforma e recebe trabalhos na rede elétrica.

A escola João Goulart, também no Sarandi, já teve as aulas retomadas, mas ainda não recebeu todos os reparos. Em paralelo às atividades letivas, seguem ocorrendo obras.

Essas instituições foram as últimas a serem acessadas pela gestão municipal após a enchente, pois ficam em áreas onde o alagamento recuou por último.

Equipagem

As demais sedes passam por situações que variam de patamar. Todas já tiveram as obras concluídas, mas ainda precisam ser mobiliadas e/ou equipadas.

A que está em estágio mais avançado dos trabalhos é a escola Liberato Salzano, no bairro Sarandi. Toda a estrutura do primeiro piso foi reformada, e falta apenas a instalação das novas lousas nas salas de aula.

Sala de aula na escola Liberato Salzano, no bairro Sarandi, ainda sem lousa. Ian Tâmbara / Agencia RBS

O retorno da sede provisória para a escola começou na tarde desta sexta-feira (27). Parte das aulas estava ocorrendo em uma paróquia do bairro. Materiais e itens em geral foram levados de volta ao longo do dia.