Rota do Sol tem movimento intenso nesta sexta-feira, porém sem lentidão

Movimento tranquilo por volta das 17h30min na Rota do Sol, próximo à localidade do Apanhador, em Caxias do Sul Andrei Andrade / Agência RBS

O início do último final de semana de 2024 teve fluxo mais intenso do que nos dias anteriores, porém sem provocar trechos de lentidão na Rota do Sol, tanto no sentido Serra-Litoral, quanto no oposto.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), 15.720 veículos haviam passado pela rodovia nos dois sentidos até as 18h. É esperado que o movimento permaneça intenso até as 20h. Não houve registro de acidentes até o fim da tarde.

O CRBM estima um fluxo de 78 mil automóveis entre esta sexta-feira e o dia 2 de janeiro, no feriado de Ano Novo. No sentido Litoral-Serra são aguardados 44 mil automóveis no período.

Durante o feriado de Natal, o dia de maior movimentação foi a quinta-feira (26), quando 15,4 mil automóveis passaram pela rodoviária, com o maior fluxo sendo registrado entre às 8h e às 15h.

Por outro lado, a terça (24), véspera de Natal foi o dia de maior calmaria na rodovia, com 6,6 mil automóveis fazendo o percurso.