Com 72 anos e mais de 30 livros escritos, Andy Hargreaves é uma referência nos estudos de políticas públicas educacionais. O foco de seu trabalho, no entanto, não envolve nenhuma metodologia ou prática específica. Para o professor e pesquisador britânico, a busca é pelo bem-estar nas escolas, o que envolve, no mínimo, três aspectos: a prosperidade para todos, o uso ético da tecnologia e o que ele chama de “natureza restaurativa”. Para além dos muros da Universidade de Ottawa, no Canadá, e do Boston College, nos EUA, onde leciona, Hargreaves leva suas reflexões para a ARC Education Collaboratory, projeto que reúne ministros e líderes da área da educação em diferentes países para trocar experiências sobre dilemas e soluções ligadas a políticas públicas educacionais. Em novembro, esteve em Porto Alegre para participar de um evento promovido pela Unisinos e conversou com GZH sobre, entre outros temas, formas de promover a equidade nas escolas e no uso da tecnologia nesses ambientes.