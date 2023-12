Apenas 19 brasileiros estão na Highly Cited Researchers 2023, lista dos pesquisadores mais citados do mundo, divulgada pela empresa de análises Clarivate – e Luis Augusto Paim Rohde é um deles. Rohde, 58 anos, é professor de Psiquiatria na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), diretor do Programa de Transtornos de Déficit de Atenção/Hiperatividade no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e vice-coordenador do Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento para Crianças e Adolescentes (INPD). É também professor da pós-graduação em Psiquiatria na Universidade de São Paulo (USP) e organizador de 10 livros sobre saúde mental de crianças e adolescentes, somando 46 mil citações e um total de 470 artigos científicos publicados. Ele recebeu GZH para esta entrevista na qual fala sobre a dimensionalidade dos transtornos mentais, a atual situação dos diagnósticos no Brasil, os desafios trazidos pelas redes sociais e o panorama de saúde mental de crianças e adolescentes.