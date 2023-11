Discussões sobre o tratamento da depressão mobilizam a população, já bastante bem informada a respeito da doença, e ainda mobilizam muito os especialistas, que precisam estar sempre atualizados sobre as mais recentes discussões acerca do assunto. No 40º Congresso Brasileiro de Psiquiatria, promovido pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em Salvador (BA), em outubro, o psiquiatra Benicio Frey falou sobre o que os clínicos devem saber quanto ao tratamento da depressão.