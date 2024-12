Aos 73 anos Notícia

Obituário: Nelso Borghezan

Natural de Frederico Westphalen, o aposentado morou por 17 anos no Vale do Sinos e há 20 anos residia na cidade do Vale do Caí. Teve uma vida dedicada aos familiares e ao amor pela natureza e à educação

