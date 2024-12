Harry Sauer, ex-deputado federal taquarense, morre aos 99 anos

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul / Reprodução

Entre as principais realizações de Sauer, destaca-se sua participação na fundação do Centro de Educação Profissional de Taquara (Cimol).

Natural de Taquara, no Vale do Paranhana, nasceu em 26 de julho de 1925, filho de Theophilo Sauer e de Alvina Tomasina Sauer. Ao longo da sua vida, construiu uma trajetória sólida na vida pública, com forte atuação em sua cidade natal e no desenvolvimento do Rio Grande do Sul.