Para melhorar fluxo entre Arroio do Meio e Lajeado, EGR inicia construção de travessia sobre o Rio Forqueta

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) começou a construir, nesta terça-feira (17), uma travessia sobre o Rio Forqueta, no Vale do Taquari. A estrutura, do tipo passagem molhada, irá funcionar como ligação entre Arroio do Meio e Lajeado.

Atualmente, o acesso entre os dois municípios é feito pela ponte provisória levantada pelo Exército ou pela ponte de ferro. As duas estruturas ficam em fluxo intercalado, o que provoca congestionamentos em horários de pico.

Com a nova travessia, o objetivo é que a ponte do Exército seja utilizada para tráfego de veículos apenas no sentido de quem vai de Arroio do Meio para Lajeado, enquanto a passagem molhada ficará restrita ao trânsito de Lajeado para Arroio do Meio.

De acordo com a EGR, a previsão é de que a construção fique pronta em cerca de um mês. Serão 400 metros de extensão, constituídos por 13 galerias de concreto armado com dois metros cada. O pavimento será feito de rachão e base de brita, além da pista de rolamento de aproximação ser formada por blocos de rochas.

As passagens molhadas são chamadas assim porque atravessam rios. As estruturas costumam ser mais baixas, próximas à agua. Também por isso, a EGR afirma que o funcionamento da travessia dependerá do nível do rio. O tráfego poderá ser interrompido em dias que o nível subir dois metros acima do normal.

As passagens são alternativas para suprir a falta da ponte da RS-130, também entre os dois municípios. A ligação foi derrubada pela enchente de maio.