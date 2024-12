Prevista para dezembro, ponte no Vale do Taquari deve ser concluída em março de 2025

O custo total da obra está estimado em R$ 14,05 milhões, com recursos próprios da EGR, arrecadados pelas praças de pedágio da empresa. Sem a ponte, o deslocamento das cidades do Vale do Taquari em direção a Lajeado está comprometido. Atualmente existem duas alternativas, que provocam filas e dificuldades aos motoristas.

O Exército construiu uma ponte provisória no trecho de menor largura do Rio Forqueta, onde é possível passar com caminhões. O caminho, no entanto, está prejudicado com diversos buracos. Outra alternativa é a ponte de ferro, que tem apenas uma via, com sentido alternado, o que gera congestionamentos.