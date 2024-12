“Tive todos os sentimentos do mundo”, conta fotógrafo que registrou família sendo resgatada pelo telhado na enchente em Lajeado

Iniciada em novembro, a série TBT 2024 revisita coberturas marcantes de jornalistas de Zero Hora e Rádio Gaúcha neste ano. Repórteres e comunicadores relembram momentos da tragédia climática no Estado, grandes operações policiais e acontecimentos que chocaram o Rio Grande do Sul e o país.

Na terceira publicação, o fotojornalista Jefferson Botega conta detalhes de como foi presenciar um dos resgates mais dramáticos da enchente no Vale do Taquari: o de uma família inteira sendo retirada pelo telhado de uma casa coberta pela água em Lajeado.

– O helicóptero tinha que ficar praticamente encostado no telhado. Foi um momento onde eu tive todos os sentimentos do mundo. Eu filmando, fotografando, ajudando eles a subir. (...) E dentro daquele helicóptero foi um choro sem fim daquela mãe que agarrava aquela menina de uma forma que eu nunca vi, de tão emocionada que estava”, relembra o fotógrafo.

A cena do resgate de Vanessa das Almas, 31 anos, da filha Valentina, cinco, da enteada Maria Vitória, sete, e do sogro Jorge Luís Ruschel, 59, foi exibida em todo o país.

– Virei para ele e disse assim: "Coronel, eu já voei de UH-1H, aquele helicóptero da Guerra do Vietnã." Quando eu falei isso, ele virou para mim já com um semblante diferente. (...) Aí ele disse: "Vem comigo!"

Os desafios do fotojornalismo na enchente

Botega comentou ainda sobre os desafios da cobertura da enchente, durante todo o mês de maio. Naquele período, o fotógrafo de Zero Hora passou por várias cidades para registrar a situação do Estado, como Eldorado do Sul, Lajeado, Porto Alegre, Cruzeiro do Sul e Arroio do Meio.