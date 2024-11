Família salva pelo telhado em Lajeado busca se recuperar do trauma seis meses após enchente; veja vídeo

Depois de passar uma noite inteira ilhada no andar superior da sede da empresa da família, no dia 2 de maio, a orientadora social Vanessa das Almas Ferreira, 31 anos, olhava para o céu tapado de nuvens enquanto segurava a filha Valentina, cinco anos, em seus braços à espera de socorro no interior de Lajeado. Via os helicópteros de resgate passando ao longe, sem saber se tinham sido avistadas pela abertura feita no telhado do imóvel de dois pisos, quando ouviu uma pergunta desconcertante da menina: