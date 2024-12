Ulbra será homenageada por ajuda durante a enchente no RS

Considerada o maior abrigo de vítimas da enchente de maio , a Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) será homenageada na próxima terça-feira (10) pela Assembleia Legislativa do Estado pela ajuda prestada a cerca de 8 mil desabrigados da cheia .

As pessoas foram reunidas em salas de aula e no complexo esportivo do campus de Canoas da universidade. Ainda foram acolhidos cerca de 3 mil animais - entre cães, gatos e equinos - e realizados cerca de 1,5 mil atendimentos no Hospital Veterinário da universidade.