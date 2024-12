Marca gaúcha lança Cavalo Caramelo de brinquedo e lucro irá para escolas afetadas pela enchente no RS

Livro, pelúcia e quebra-cabeça do cavalo Caramelo, personagem inspirado no símbolo de resiliência da enchente no Rio Grande do Sul, contribuirão para a reconstrução de escolas atingidas pela tragédia de maio. Os produtos fazem parte da primeira linha de brinquedos sustentáveis, educativos e colecionáveis da marca gaúcha We Toys. A iniciativa já ajudou três instituições de ensino desde o lançamento, há uma semana.

— Nós criamos o personagem partindo de um fato público, ocorrido na enchente. No livro ilustrado, contamos a história do nosso Caramelo, que também é atingido pela força das águas. Falamos sobre o seu passado e o presente, e, quem lê o livro pode ajudar a decidir o futuro dele. O quebra-cabeça reproduz o Rio Grande do Sul, com detalhes das nossas paisagens. E lançamos a pelúcia com um lencinho nas cores do Estado — conta o fundador da We Toys, Luciano Hammes.

O valor dos produtos, disponíveis online, varia entre R$ 58 e R$ 114. O lucro dos brinquedos será destinado para reformar escolas atingidas pela enchente. As vendas já ajudaram na reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental Oswaldo Vergara, em Porto Alegre, a Escola Estadual de Ensino Médio Eldorado do Sul, em Eldorado do Sul e a Escola Estadual de Ensino Médio General Souza Doca, em Muçum, mas Hammes espera que seja possível contribuir com outros municípios gaúchos.

— A ideia é que venda bastante. Eu não tenho uma estimativa. Mas queremos um valor para poder reformar as escolas. Na escola de Muçum, por exemplo, estamos trocando as portas as portas. Imagina, a escola estava ainda com as portas danificadas. Então estamos entrando para poder complementar o que o poder público ainda não conseguiu fazer. Essa é a ideia.

Hammes ressalta que alguns dos fornecedores são empresas gaúchas afetadas pela enchente de maio. As caixas de papelão que transportam os brinquedos vêm do Sarandi e a etiqueta são de uma gráfica de Portão. Além disso, as embalagens dos produtos são de bioplástico, feitas de cana-de-açúcar, e se decompõem na natureza.

O fundador acrescenta, ainda, que pretende lançar outras linhas de brinquedos. A ideia da We Toys é transformar boas histórias, como a do Cavalo Caramelo, em linhas de brinquedos educativos, sustentáveis, divertidos e inspiradores:

— Eu já tinha essa ideia de abrir uma marca de brinquedos que seja um negócio social: empresas privadas que criam produtos bacanas, que sejam responsáveis ambientalmente, socialmente, e que distribuem todo o seu lucro para projetos. Que a linha do Cavalo Caramelo seja a primeira de muitas. Temos outras histórias bacanas para contar na manga.

Relembre a história do Cavalo Caramelo

O animal que serviu de inspiração para a linha de brinquedos, o cavalo Caramelo, foi uma das histórias de superação durante a enchente de maio no Rio Grande do Sul. Ele quatro dias ilhado em um telhado de uma residência em Canoas, no único ponto em que a água ainda não havia chegado.

O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo, com pelo menos cinco barcos e durou cerca de 1h18min. Ele precisou ser sedado e foi transportado até terra firme. Em seguida, foi encaminhado para o Hospital Veterinário da Ulbra, onde foi tratado.

Caramelo recebeu muitas homenagens ao longo dos últimos meses. Ele participou do acendimento da Chama Crioula, em 7 de setembro, no Acampamento Farroupilha, foi aplaudido durante o Desfile dos Campeões da 47ª Expointer.