Chuva afasta veranistas da praia de Capão da Canoa no feriado de Natal 

A chuva persistente afastou veranistas da faixa de areia de Capão da Canoa, no Litoral Norte, nesta quarta-feira (25). Durante a madrugada e a manhã, houve momentos de precipitação forte.

Segundo a Climatempo, a projeção era que 30 milímetros de chuva fossem registrados no dia, com temperatura variando entre 18ºC e 22ºC.

A situação fez com que poucas pessoas buscassem o mar até o início da tarde, quando momentos tímidos de sol puderam ser observados. A maioria dos quiosques localizados na região central da cidade estava fechada.

Uma casal de Córdoba, na Argentina, caminhava de mãos dadas enquanto conversava na faixa de areia. Eles estavam há quatro dias em Capão da Canoa, na primeira estada da dupla no Rio Grande do Sul.

— As praias do Brasil são melhores do que as da Argentina, tanto a cor quanto a qualidade da água. A cidade é linda — resumiu Cláudio Prono, 40 anos.

Mariela Arguello, 40, contou que os dois preferiram ficar no hotel durante a manhã por conta da instabilidade. Ela elogiou a infraestrutura da cidade, onde os dois ficarão até o início de 2025.

— Viemos sem reserva e conseguimos achar um hotel próximo ao centro. Os quiosques são muito bons, a comida é de qualidade, as pessoas foram atenciosas conosco. Eu não conhecia o mar daqui e me encantou muito. Hoje está melhor para caminhar na praia do que entrar na água — pontuou a argentina.

No início da tarde, Carmen Gómez, 54 anos, e Liliana Mabel Troche, 66 anos, andavam pela praia munidas com guarda-chuvas coloridos. As argentinas são da província de Missiones, na Argentina.

— É minha primeira vez aqui e viemos porque nos disseram que Capão era bonito. Realmente é. Todos os dias têm sido maravilhosos, as pessoas, a comida, tudo — exaltou Carmen, enfermeira e professora.

Elas estavam no Litoral Norte há três dias e ficarão até 3 de janeiro, junto com uma excursão. Liliana disse já conhecer a cidade do Rio de Janeiro e as praias de Santa Catarina.

— Também gostei de tudo. O Brasil é um grande país. É sempre bom vir aqui — disse ela.

De Bento Gonçalves, na Serra, Márcio Silva estava em Capão perto do meio-dia com a esposa, a cunhada e o filho. Eles eram um dos poucos a se aventurar na água, em um momento de chuva fraca:

— Não demos muita sorte hoje. Viemos para passar o dia e está chovendo, mas estamos aproveitando como dá. Entrei no mar e estava um pouco frio, mas estou torcendo para que o tempo melhore até o fim da tarde, que é quando vamos embora — detalhou o cabeleireiro.

Tempo nos próximos dias

A projeção é que a instabilidade deixe o Litoral Norte ainda nesta quarta-feira, conforme a Climatempo. Na quinta-feira (26), a expectativa é de um dia sem chuva, mas com sol entre nuvens. A temperatura mínima esperada é de 16ºC, com máxima de 26ºC em Capão da Canoa. O próximo fim de semana deve ser também de tempo firme na maior parte do tempo.

Leia Mais Festival Verão Gaúcho reunirá grupos de dança na beira-mar de Imbé