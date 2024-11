As pacatas e organizadas cidades do interior do Rio Grande do Sul viram suas vidas se transformarem nos últimos meses. Em muitas escolas dos vales do Taquari, do Rio Pardo e do Caí, a recuperação pós-enchente parece a reprise de um filme – instituições que recém se reerguiam dos estragos sofridos em setembro de 2023 assistiram, impotentes, à água voltar e levar embora os investimentos feitos.