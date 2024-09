O som de uma torneira abrindo ou a água da chuva caindo no telhado, que antes eram reconfortantes e agora representam medo e angústia, tornaram-se símbolo de uma condição mental até então pouco conhecida pela população gaúcha. Uma pesquisa inédita do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) revela que, após a enchente no Estado, 42% dos participantes já avaliados desenvolveram sintomas de Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT).