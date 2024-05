As sensações geradas pelos dois cenários muito se parecem: inquietação, ansiedade, medo, incerteza, sofrimento, angústia, cansaço. A pandemia de coronavírus, iniciada em 2020, e a atual catástrofe das enchentes no Rio Grande do Sul mobilizam as pessoas de maneira semelhante, gerando reações que são consideradas normais até certo ponto e por determinado período. Especialistas alertam para o momento de procurar ajuda especializada para que seja possível lidar com os acontecimentos das últimas duas semanas.