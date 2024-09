Em meio ao aumento na procura por atendimentos em saúde mental no Brasil, observado pelo Ministério da Saúde nos últimos anos, iniciativas buscam facilitar o acesso a serviços de acompanhamento psicológico e psiquiátrico. As ações são variadas, mas todas com o mesmo propósito: promover acolhimento e apoio afetivo para pessoas em situação de vulnerabilidade emocional.