Desastres climáticos, como os que atingiram o Rio Grande do Sul nos meses de abril e maio, podem ser gatilhos para o desenvolvimento de diversas condições psicológicas. Entre elas, o Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) preocupa os especialistas. Devido à intensidade do trauma vivido nos últimos dias, vítimas e socorristas podem apresentar sintomas como flashbacks, evitação e alterações negativas no humor.