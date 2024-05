Leptospirose, hepatite A, tétano, dengue, gripe e covid-19: essas são algumas das doenças que podem registrar aumento no número de casos nos próximos dias. As condições estão diretamente relacionadas ao cenário atípico que o RS vive, uma vez que podem ser causadas pelo contato com as águas das enchentes ou pela aglomeração dos abrigos que recebem milhares de pessoas. O pedido dos médicos é que a população fique atenta aos sintomas.