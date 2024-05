Com as graves enchentes enfrentadas em grande parte das cidades do Rio Grande do Sul, especialistas e autoridades alertam para risco de transmissão de doenças infectocontagiosas, entre elas, a dengue. Com 131 óbitos registrados no Estado pela doença, conforme o governo do Estado informou nesta quarta-feira (8), o surto continua, e pode se agravar em meio à crise climática.