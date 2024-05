Tanto a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação da Prefeitura de Porto Alegre (Procempa) quanto o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Rio Grande do Sul (Procergs) precisaram desligar centros de dados por conta dos alagamentos na Capital. A água invadiu as sedes de ambas as instituições, após o desligamento da casa de bombas próxima à Rótula das Cuias.