Em apenas 20 ou 30 segundos podemos evitar a infecção por diversas doenças. A higienização correta das mãos é uma das principais e a mais barata das formas de prevenir a entrada de milhares de vírus em nosso organismo. A importância do hábito foi observada no século 19, pelo médico húngaro Ignaz Semmelweis, responsável por implementar a prática de lavar as mãos dentro de hospitais e clínicas da época.