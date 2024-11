O Brasil apresenta defasagem histórica na aprendizagem e no ensino de matemática. É o que apontam os principais indicadores de avaliação da Educação Básica, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), bem como pesquisas globais. Com o fim do ano letivo, esse pode ser mais um fator a impactar os estudantes, em especial os que têm dificuldades na disciplina.