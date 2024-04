Uma mudança brusca do "concreto para o abstrato" no ensino de matemática a partir do 6º ano é o que mais causa a perda do interesse dos alunos pela disciplina. Esta é a percepção de Josiéli Pagliosa, professora do ensino médio na Escola Estadual José Bonifácio, em Erechim. Após ser premiada na Olimpíada de Professores de Matemática do Ensino Médio (OPMBr), ela esteve no programa Timeline, da Rádio Gaúcha, na manhã desta sexta-feira (29).