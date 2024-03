Tido como uma porta de entrada para uma vida profissional mais qualificada e rentável, o Ensino Médio Técnico (EMT) será usado como moeda de troca, pelo Ministério da Fazenda, na proposta de renegociação da dívida dos Estados com a União. O programa prevê a redução dos juros para as unidades federativas que ampliarem o número de matrículas no Ensino Médio de nível técnico que, hoje, ainda é pouco presente nas instituições gaúchas.