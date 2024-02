O Rio Grande do Sul aparece na 12ª posição em relação ao total de alunos matriculados em escolas públicas de tempo integral, aponta o Censo Escolar 2023, divulgado nesta quinta-feira (22). Apesar de ser o segundo colocado no Brasil em número de alunos nos dois turnos da Educação Infantil, o Estado está entre as unidades da federação (UFs) com menor percentual de estudantes em tempo integral nos Ensinos Fundamental e Médio.