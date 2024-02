Mais de 40 mil alunos do Ensino Fundamental da rede municipal de Porto Alegre retornam às salas de aula nesta segunda-feira (19). Na última quarta-feira (14), foi a vez dos pequenos da Educação Infantil retomarem as atividades. No total, a rede atende a mais de 75,5 mil estudantes, conforme a Secretaria Municipal da Educação da Capital (Smed). São 6,3 mil a mais do que no ano passado, quando foram registradas 69,1 mil matrículas.