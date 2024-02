A segunda-feira (19) marca o retorno às aulas de milhares de estudantes das redes municipal, estadual e particular do Rio Grande do Sul. Conforme a Secretaria da Educação do Estado (Seduc), até o momento, cerca de 715 mil alunos estão matriculados em 2.342 escolas da rede pública gaúcha. Isso representa uma queda de, pelo menos, 28 mil em relação ao ano passado, quando foram registradas mais de 743 mil matrículas no início do ano letivo — o número foi atualizado pela secretaria na manhã desta segunda-feira.