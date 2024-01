A rede estadual de ensino passará a contar com 205 escolas de Ensino Médio em tempo integral em 2024, até o ano passado eram 111. Dentro dessas 94 novas instituições que irão aderir à modalidade estão Colégios Tiradentes, administrados pela Brigada Militar, e escolas técnicas, incluindo as agrícolas. Além disso, 71 dessas 94 instituições que também têm Ensino Fundamental em sua grade curricular vão ampliar o tempo integral para os anos finais, ou seja, do 6º ao 9ºano. As aulas começam no dia 19 de fevereiro.