Para quem quer deixar seu currículo mais atrativo, a plataforma Lúmina, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), oferece 97 cursos online gratuitos que contam com certificado. As capacitações são abertas ao público, o aluno pode se inscrever a qualquer momento e pode realizar as atividades de acordo com a sua disponibilidade de tempo.