No dia 31 de janeiro, Gabriel Cledson da Silva, 27 anos, pôs fim a uma jornada iniciada em 2018, de buscar sua aprovação em Medicina em uma universidade pública. O jovem, agora, precisa lidar com um "detalhe": a vaga que conseguiu pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em Porto Alegre, a 4 mil quilômetros de Natal, no Rio Grande do Norte, onde mora. Uma vaquinha foi criada para custear a viagem.