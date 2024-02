O Rio Grande do Sul registrou a maior taxa de vagas ociosas do Brasil na edição de 2024 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Das 15.499 posições disponíveis em instituições públicas gaúchas, 12.322 (79,5%) foram preenchidas. O índice do Estado, de 20,5% de ociosidade, é superior ao nacional, que ficou em 9,2%.