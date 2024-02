As aulas mal começaram e eles já estão focados nos estudos. Em abril, cinco alunos da rede municipal de Passo Fundo, no norte do Estado, embarcam para uma imersão em Genebra, na Suíça, com tudo pago pela prefeitura. O grupo venceu a segunda edição da Missão Cidade Educadora, um golaço do ensino público.