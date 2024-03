Ainda que seja preliminar e possa ser aprimorada, a proposta apresentada aos governadores pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para renegociar a dívida dos Estados é animadora para quem acredita no poder transformador da educação. O governo federal está se dispondo a abrir mão de parte do juro cobrado dos Estados, mas exige uma contrapartida inovadora nas relações federativas: investimento no ensino técnico.