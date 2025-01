O baita reforço que chegou ao Grêmio

Colombiano estava no Al-Shabab, da Arábia Saudita.

O Grêmio anunciou a chegada de Cuellar , sendo estabelecido um contrato até o final de 2026. Agora, o volante terá que vir da Arábia Saudita, onde atuava no Al-Shabab.

A chegada do colombiano é um baita acréscimo para o meio-campo gremista que poderá ser montado pelo técnico Gustavo Quinteros. Cuellar pode ser colocado como um primeiro volante, atuando ao lado de Villasanti.

Com isso, é possível projetar uma saída de bola qualificada e uma melhora no sistema de marcação. Como vinha atuando, quando estiver regularizado, Cuellar poderá ficar à disposição para o Gauchão.

