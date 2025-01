Prefeita de Eldorado do Sul oferece novo terreno para construção de moradias temporárias

Convênio para o plano de trabalho foi assinado na terça-feira (14) por Juliana Carvalho. Pablo Reis / Divulgação

Com 15 dias à frente da prefeitura de Eldorado do Sul, a prefeita Juliana Carvalho já mostrou que será uma “desatadora de nós”. Inconformada com o fato de o município não ter conseguido indicar um local para a montagem das moradias temporárias para famílias que perderam as casas, Juliana começou a conversar informalmente com o governo estadual antes mesmo de assumir.

No dia 20 de dezembro, a administração anterior chegou a assinar um acordo com o governo para instalação das casas em um terreno do Instituto de Pesquisas Veterinárias Desiderio Finamor. Por ser uma área sujeita a alagamentos, seria preciso fazer uma elevação do terreno ou colocar uma espécie de sapata mais alta do que o padrão adotado nas casas já montadas no Vale do Taquari.

Para não atrasar o processo, assim que assumiu a prefeita indicou outro terreno, do outro lado da BR-116, próximo à divisa com Guaíba. Até o final de março, 125 famílias deverão estar alojadas, enquanto esperam pelas casas definitivas.

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), investirá R$ 1,4 milhão, por meio da cedência de horas-máquinas, na preparação do terreno que receberá casas provisórias e definitivas em Eldorado do Sul. O convênio para o plano de trabalho foi assinado na terça-feira (14) por Juliana e pelo diretor-geral da Sedur, Guilherme Santos.