Cinco goleiros que o Grêmio pode contratar se Marchesín sair do clube

Com a possibilidade de o Boca Juniors contratar Marchesín, o Grêmio deverá ir ao mercado em busca de um goleiro para substituir o argentino.

Pensando nisso, Zero Hora separou cinco nomes da posição que podem pintar no clube.

Navas

Atleta passou por Real Madrid e PSG. Gerard Julien / AFP / AFP

Com passagens por grandes potências do futebol mundial, o goleiro Keylor Navas, de 38 anos, está sem clube. O costa-riquenho, com experiência de Copa do Mundo, pode ser uma boa opção para o lugar de Marchesín.

Marcelo Grohe

Goleiro foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores pela equipe gaúcha. Ittihad / Divulgação

Ídolo do Grêmio, Grohe está com 37 anos e joga pelo Al-Kholood, da Arábia Saudita. A equipe briga na parte de baixo do campeonato nacional.

Andrada

Argentino já foi sondado pela direção gremista. Juan MABROMATA / AFP

Esteban Andrada, 33 anos, já esteve na pauta do Grêmio. Atualmente no Monterrey, do México, o jogador pode ser uma opção para o gol tricolor.

Neto

Com passagens por Juventus e Barcelona, Neto foi revelado pelo Athletico-PR. Juventus / Divulgação

Com contrato até 2026, o goleiro Neto, de 35 anos, pertence ao Bournemouth, mas está emprestado ao Arsenal, ambos da Inglaterra. Por lá, não tem jogado. Um retorno ao futebol brasileiro poderia ser uma boa opção para a reta final de sua carreira.

Matheus Magalhães

Matheus Magalhães é titular do Braga, de Portugal. Patricia DE MELO MOREIRA / AFP

Na pauta de outros clubes do Brasil, Matheus Magalhães, 32 anos, pertence ao Braga, de Portugal. Por lá, é titular, e sua contratação é considerada mais difícil do que a dos demais.