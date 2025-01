Frágil na última temporada, sistema defensivo do Grêmio ainda aguarda por reforços para 2025

Rodrigo Ely abrirá a temporada de 2025 como titular na defesa. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio ainda busca no mercado mais um zagueiro para completar o grupo de defensores que estará à disposição de Gustavo Quinteros para 2025. Enquanto a direção vasculha as opções para o setor que mostrou-se frágil na última temporada, a comissão técnica trabalha com as alternativas atuais para iniciar a disputa do Gauchão. Pelos primeiros trabalhos, Rodrigo Ely e Jemerson começarão o ano como dupla de zaga titular.

O mexicano Carlos Salcedo chegou a ser avaliado como reforço, mas o defensor de 31 anos não está mais na lista de opções da direção. Como os nomes observados pelo clube ainda estão em conversas, a tendência é de que o início de Gauchão seja com o mesmo grupo de defensores que terminou a última temporada.

No momento, Quinteros conta com cinco alternativas no grupo de jogadores: Jemerson, Rodrigo Ely, Gustavo Martins, Natã e Viery. Kannemann só deve retornar como opção a partir de maio.

Os cinco receberam oportunidade no primeiro jogo-treino da pré-temporada. A comissão técnica também avalia a possibilidade de utilizar Viery na lateral, mesmo que o jovem seja zagueiro de origem.

Nas avaliações feitas pelo departamento de futebol no fim de 2024, a maior preocupação com o rendimento defensivo estava nas laterais. O espaço deixado em alguns momentos por Reinaldo, e erros individuais de João Pedro em outros lances, acabaram prejudicando o rendimento do setor.

Por isso também existe confiança de que o trabalho de Quinteros possa elevar o nível de João Pedro, que ganhou a concorrência de João Lucas para 2025, e também um rendimento melhor é esperado de quem for contratado para jogar na lateral-esquerda. Mayk e o jovem Pedrinho são os jogadores da posição que estão trabalhando na pré-temporada.