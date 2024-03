Apesar do denso volume de jovens brasileiros fora da escola e com os estudos incompletos, a maioria (73%) gostaria de voltar às aulas. Segundo levantamento da Fundação Roberto Marinho e do Itaú Educação e Trabalho, as principais dificuldades na retomada são as necessidades de trabalhar e de cuidar da família. A pesquisa "Juventudes fora da escola" ouviu 1,6 mil jovens de 15 a 29 anos que não concluíram a Educação Básica e nem estão estudando atualmente.