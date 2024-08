RS mantém nota estável, mas perde posições em relação a outros Estados em ranking de desempenho na Educação Básica

O Rio Grande do Sul manteve estabilidade no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023, que mede o desempenho dos estudantes dos Ensinos Fundamental e Médio brasileiros. Os indicadores, calculados a partir das taxas de aprovação e do resultado de avaliações aplicadas aos alunos nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática, deixaram o Estado com a nona colocação entre as turmas do 1º ao 5º ano, com a 11ª posição do 6º ao 9º ano e com o 10º lugar no Ensino Médio.