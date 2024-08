Ideb: secretária de Educação vê avanço na qualidade do ensino no RS

Os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que servem para avaliação da qualidade do ensino no país, mostram estabilidade no desempenho médio dos alunos do Rio Grande do Sul. Mas o resultado, na avaliação da secretária de Educação do Estado, Raquel Teixeira, pode ser visto como um avanço importante. Além dos efeitos da pandemia, havia temor de uma influência negativa na média pelo aumento no número de estudantes consultados.